У Чехії змінилися правила видачі робочих карт українцям

Зміни стосуються, перш за все, можливості змінити роботодавця після отримання першої робочої карти. Тепер це можливо зробити не раніше, ніж через 6 місяців після її видачі.

Звільнитися раніше зазначеного терміну можна в разі, якщо роботодавець порушує права працівника.

“В інших випадках потрібно не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої зміни місця роботи чи позиції, подати повідомлення про зміну до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки”, — вказано у повідомленні.

Варто додати, що правила вступили в силу 31 липня.

Також зміни до законодавства опублікувало Міністерство внутрішніх справ Чеської республіки.

Як повідомляв УНН, громадяни України мають половину усіх посвідок на проживання у Польщі.