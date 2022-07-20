В Чехии одобрен запрет производства и продажи одноразовых пластиковых приборов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Палата представителей Чехии одобрила запрет производства и продаж одноразовых пластиковых столовых приборов, соломинок, тарелок. Еще год назад подобное предложение представило тогдашнее правительство Андрея Бабиша, но бывшая Палата представителей не успела обсудить его до конца избирательного периода. За принятие закона сегодня проголосовали 113 чешских нардепов от всех парламентских партий. Об этом сообщает Česke Noviny, передает УНН.
Детали
В основном запрет будет относиться к одноразовым пластиковым изделиям, к которым относятся также мешалки для напитков, ватные палочки или палочки для содержания воздушных шаров, чашки для напитков и коробки для еды из пенополистирола.
Ежегодное потребление пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 млрд штук, по информации чешского минприроды. Уже существует ряд многократных альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также определяет требования к некоторым пластиковым изделиям.
В случае определенных продуктов, таких как гигиенические прокладки, тампоны, влажные салфетки или табачные изделия с фильтрами, производители должны сообщить пользователю, как правильно их утилизировать после использования.
Также производители некоторых продуктов должны уведомлять пользователей о наличии альтернатив многократного использования.
Производители должны будут маркировать пластиковые изделия единственной маркировкой. Это касается сигарет с фильтром, отдельных фильтров, влажных салфеток, средств гигиены и чашек.
Напомним
Индия запретила некоторые одноразовые пластиковые изделия в рамках федерального плана постепенного отказа от пластика в стране с населением почти 1,4 миллиарда человек.