В Чехии одобрен запрет производства и продажи одноразовых пластиковых приборов

ukru
11:23 • 15527 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 31760 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 64998 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113343 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124143 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112172 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141540 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139854 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114080 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107130 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 72837 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 62526 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 27997 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

06:34 • 23632 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 69292 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 65019 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 69292 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240023 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269875 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 12290 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113345 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103270 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121050 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123446 просмотра
Актуальное
В Чехии одобрен запрет производства и продажи одноразовых пластиковых приборов

В Чехии одобрен запрет производства и продажи одноразовых пластиковых приборов

Киев • УНН

 • 129810 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Палата представителей Чехии одобрила запрет производства и продаж одноразовых пластиковых столовых приборов, соломинок, тарелок. Еще год назад подобное предложение представило тогдашнее правительство Андрея Бабиша, но бывшая Палата представителей не успела обсудить его до конца избирательного периода. За принятие закона сегодня проголосовали 113 чешских нардепов от всех парламентских партий. Об этом сообщает Česke Noviny, передает УНН.

Детали

В основном запрет будет относиться к одноразовым пластиковым изделиям, к которым относятся также мешалки для напитков, ватные палочки или палочки для содержания воздушных шаров, чашки для напитков и коробки для еды из пенополистирола.

Ежегодное потребление пластиковых изделий должно сократиться примерно на 1,77 млрд штук, по информации чешского минприроды. Уже существует ряд многократных альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также определяет требования к некоторым пластиковым изделиям.

В случае определенных продуктов, таких как гигиенические прокладки, тампоны, влажные салфетки или табачные изделия с фильтрами, производители должны сообщить пользователю, как правильно их утилизировать после использования.

Также производители некоторых продуктов должны уведомлять пользователей о наличии альтернатив многократного использования.

Производители должны будут маркировать пластиковые изделия единственной маркировкой. Это касается сигарет с фильтром, отдельных фильтров, влажных салфеток, средств гигиены и чашек.

Напомним 

Индия запретила некоторые одноразовые пластиковые изделия в рамках федерального плана постепенного отказа от пластика в стране с населением почти 1,4 миллиарда человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы