У Чехії схвалили заборону виробництва та продажу одноразових пластикових приборів

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В основному заборона стосуватиметься одноразових пластикових виробів, до яких відносяться також мішалки для напоїв, ватні палички або палички для утримування повітряних кульок, чашки для напоїв і коробки для їжі з пінополістиролу.

Щорічне споживання пластикових виробів повинно скоротитися приблизно на 1,77 млрд штук, за інформацією чеського мінприроди. Вже існує низка багаторазових альтернатив вибраним одноразовим продуктам, які будуть заборонені. Закон також визначає вимоги до деяких пластикових виробів.

У випадку певних продуктів, таких як гігієнічні прокладки, тампони, вологі серветки або тютюнові вироби з фільтрами, виробники повинні повідомити користувача, як правильно їх утилізувати після використання.

Також виробники деяких продуктів мають повідомляти користувачів про наявність альтернатив багаторазового використання.

Виробники повинні будуть маркувати пластикові вироби єдиним маркуванням. Це стосуватиметься сигарет з фільтром, окремих фільтрів, вологих серветок, засобів гігієни та чашок.

Нагадаємо

Індія заборонила деякі одноразові пластикові вироби в рамках федерального плану поступової відмови від пластику в країні з населенням майже 1,4 мільярда людей.