Індія вводить часткову заборону на використання одноразового пластику
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Індія заборонила деякі одноразові пластикові вироби в рамках федерального плану поступової відмови від пластику в країні з населенням майже 1,4 мільярда людей. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
На першому етапі було виявлено 19 пластикових предметів, які не дуже корисні, але мають високий потенціал стати сміттям і забороняють їх виробництво, імпорт, зберігання, розповсюдження чи продаж. Ці предмети варіюються від пластикових стаканчиків і соломинок до паличок для морозива.
Деякі одноразові поліетиленові пакети також будуть виведені з виробництва та замінені більш екологічними.
Заборона не поширюється на пляшки для води чи газованої води та пакети з чіпсами. Але федеральний уряд встановив цілі щодо відповідальності виробників за їх переробку або утилізацію після використання.
Виробники пластику звернулися до уряду з проханням відкласти заборону, посилаючись на інфляцію та можливу втрату робочих місць, але уряд відмовив, посилаючись на екологію.
Нагадаємо
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