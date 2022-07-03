Індія вводить часткову заборону на використання одноразового пластику

Деталі

На першому етапі було виявлено 19 пластикових предметів, які не дуже корисні, але мають високий потенціал стати сміттям і забороняють їх виробництво, імпорт, зберігання, розповсюдження чи продаж. Ці предмети варіюються від пластикових стаканчиків і соломинок до паличок для морозива.

Деякі одноразові поліетиленові пакети також будуть виведені з виробництва та замінені більш екологічними.

Заборона не поширюється на пляшки для води чи газованої води та пакети з чіпсами. Але федеральний уряд встановив цілі щодо відповідальності виробників за їх переробку або утилізацію після використання.

Виробники пластику звернулися до уряду з проханням відкласти заборону, посилаючись на інфляцію та можливу втрату робочих місць, але уряд відмовив, посилаючись на екологію.

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