В Індії внаслідок зсуву грунту загинуло майже 200 людей

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Через сильні зсуви та багато зниклих безвісти очікується, що рятувальні роботи триватимуть кілька днів.

Представник служби порятунку Панкадж Кавідайал сказав, що 21 із підтверджених 26 загиблих були членами територіальної армії. Армійський персонал забезпечував безпеку працівників залізниці через повстання, що триває десятиліттями і намагалися створити окрему батьківщину для етнічних і племінних груп у цьому регіоні.

Понад 250 солдатів, рятувальників і поліцейських за допомогою бульдозерів та іншої техніки були задіяні в операції в Ноні, місті поблизу Імпхала, столиці штату Маніпур. Їх попередили про нові зсуви, про які повідомлялося в регіоні в суботу.

Для пошуку тіл у річці використовували також екскаватори.

Тринадцять солдатів і п'ять мирних жителів були врятовані з-під уламків повністю знесеної залізничної станції, житлових приміщень персоналу та іншої інфраструктури, яка будувалася, сказав Кавідаял. Безперервні дощі протягом останніх трьох тижнів спричинили хаос на північному сході Індії та сусідньому Бангладеші.

Приблизно 200 людей загинули в результаті сильних злив і селевих потоків, сотні тисяч залишилися без домів.

Нагадаємо

Щонайменше п'ятеро людей загинули в результаті сильних землетрусів в Ірані.