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В Индии в результате оползня погибли почти 200 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Спасатели обнаружили 26 погибших в результате оползня на железнодорожной станции на северо-востоке Индии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Подробности

Из-за сильных оползней и многих пропавших без вести ожидается, что спасательные работы будут продолжаться несколько дней.

Представитель службы спасения Панкадж Кавидайал сказал, что 21 из подтвержденных 26 погибших были членами территориальной армии. Армейский персонал обеспечивал безопасность работников железной дороги из-за восстания, продолжающегося десятилетиями и пытавшихся создать отдельную родину для этнических и племенных групп в этом регионе.

Более 250 солдат, спасателей и полицейских с помощью бульдозеров и другой техники были задействованы в операции в Ноне, городе вблизи Импхала, столицы штата Манипур. Их предупредили о новых оползнях, о которых сообщалось в регионе в субботу.

Для поиска тел в реке использовали также экскаваторы.

Тринадцать солдат и пять мирных жителей были спасены из-под обломков полностью снесенной железнодорожной станции, жилых помещений персонала и другой строящейся инфраструктуры, сказал Кавидаял. Непрерывные дожди в последние три недели вызвали хаос на северо-востоке Индии и соседнем Бангладеше.

Приблизительно 200 человек погибли в результате сильных ливней и селевых потоков, сотни тысяч остались без домов.

Напомним

По меньшей мере пять человек погибли в результате сильных землетрясений в Иране.

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