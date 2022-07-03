Индия вводит частичный запрет на использование одноразового пластика
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Индия запретила некоторые одноразовые пластиковые изделия в рамках федерального плана постепенного отказа от пластика в стране с населением почти 1,4 миллиарда человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на АР.
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На первом этапе было обнаружено 19 пластиковых предметов, которые не очень полезны, но имеют высокий потенциал стать мусором и запрещают их производство, импорт, хранение, распространение или продажу. Эти предметы варьируются от пластиковых стаканчиков и трубочек до палочек для мороженого.
Некоторые одноразовые полиэтиленовые пакеты также будут выведены из производства и заменены более экологичными.
Запрет не распространяется на бутылки для воды или газировки и пакеты с чипсами. Но федеральное правительство установило цели по ответственности производителей за их переработку или утилизацию после использования.
Производители пластика обратились к правительству с просьбой отложить запрет, ссылаясь на инфляцию и возможную потерю рабочих мест, но правительство отказало, ссылаясь на экологию.
Напомним
В Индии в результате оползня погибло почти 200 человек.