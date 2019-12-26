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В Чехии из-за рыбы произошла серьезная авария

В Чехии из-за рыбы произошла серьезная авария

Киев  •  УНН

 • 24956 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На севере Чехии произошла серьезная авария, которую вызвал карп. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ которые приводят данные полиции, передает УНН.

В понедельник водитель в городе Чешская Липа перевозил живую рыбу, которая должна была стать рождественским блюдом, на переднем пассажирском сиденье в своем автомобиле. Карп находился в пластиковом контейнере, накрытом полиэтиленовым пакетом.

Во время езды рыба неожиданно выпрыгнула из сосуда и упала водителю на колени. Она сильно испугалась, потеряла контроль над автомобилем и врезалась в бетонный столб уличного фонаря. 62-летняя водитель получил серьезные травмы и была доставлена вертолетом в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщила пресс-секретарь полиции. Правоохранители посоветовали водителям надежно закреплять живую рыбу при транспортировке.

Карп является традиционной рождественской блюдом в Чехии и многих других странах Центральной и Восточной Европы. Часто его покупают живым за несколько дней до праздника и затем хранят в наполненной водой ванной.

Напомним, мужчине, который в Киеве сбил двух велосипедистов, сообщили о подозрении.

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