В Чехии из-за рыбы произошла серьезная авария
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На севере Чехии произошла серьезная авария, которую вызвал карп. Об этом сообщает DW со ссылкой на местные СМИ которые приводят данные полиции, передает УНН.
В понедельник водитель в городе Чешская Липа перевозил живую рыбу, которая должна была стать рождественским блюдом, на переднем пассажирском сиденье в своем автомобиле. Карп находился в пластиковом контейнере, накрытом полиэтиленовым пакетом.
Во время езды рыба неожиданно выпрыгнула из сосуда и упала водителю на колени. Она сильно испугалась, потеряла контроль над автомобилем и врезалась в бетонный столб уличного фонаря. 62-летняя водитель получил серьезные травмы и была доставлена вертолетом в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщила пресс-секретарь полиции. Правоохранители посоветовали водителям надежно закреплять живую рыбу при транспортировке.
Карп является традиционной рождественской блюдом в Чехии и многих других странах Центральной и Восточной Европы. Часто его покупают живым за несколько дней до праздника и затем хранят в наполненной водой ванной.
Напомним, мужчине, который в Киеве сбил двух велосипедистов, сообщили о подозрении.