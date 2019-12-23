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Чоловіку, який у Києві збив двох велосипедистів, повідомили про підозру

Чоловіку, який у Києві збив двох велосипедистів, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 12094 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві поліцейські повідомили чоловіку про підозру у вчиненні смертельної автопригоди на Брест-Литовському шосе. Внаслідок події чоловік та жінка загинули на місці. Правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомили у поліції, до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. За вказаною негайно виїхала негайно виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва та лікарі.

“Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобілю „Шевроле“ перевищив безпечну швидкість і скоїв наїзд на велосипедистів, які рухалися у попутному напрямку. Внаслідок події чоловік та жінка, 1974 років народження, отримали смертельні травми. Водія авто поліцейські затримали на місці у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

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За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, а у подальшому оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років, зазначили у поліції.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Призначено ряд відповідних експертиз для встановлення усіх обставин події.

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