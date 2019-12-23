Чоловіку, який у Києві збив двох велосипедистів, повідомили про підозру

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві поліцейські повідомили чоловіку про підозру у вчиненні смертельної автопригоди на Брест-Литовському шосе. Внаслідок події чоловік та жінка загинули на місці. Правопорушнику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Києва.