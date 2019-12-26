У Чехії рибина спричинила тяжку аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На півночі Чехії сталася серйозна аварія, яку спричинив короп. Про це повідомляє DW із посиланням на місцеві ЗМІ які наводять дані поліції, інформує УНН.
У понеділок водійка в місті Чеська Липа перевозила живу рибину, яка мала стати різдвяною стравою, на передньому пасажирському сидінні у своєму автомобілі. Короп перебував у пластиковому контейнері, накритому поліетиленовим пакетом.
Під час їзди рибина несподівано вистрибнула з посудини та впала водійці на коліна. Та сильно злякалася, втратила контроль над автомобілем та врізалася у бетонний стовп вуличного ліхтаря. 62-річна водійка отримала серйозні травми і була доправлена вертольотом в лікарню. Наразі її життю нічого не загрожує, повідомила речниця поліції. Правоохоронці порадили водіям надійно закріплювати живу рибу при транспортуванні.
Короп є традиційною різдвяною стравою у Чехії та багатьох інших країнах Центральної та Східної Європи. Часто його купують живим за кілька днів до свята і потім зберігають у наповненій водою ванній.
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