В Чехии более 1 тыс. человек заразились коронавирусом, умерших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Чехии количество зараженных COVID-19 превысила одну тысячи человек. От инфекции еще не зафиксировано ни одной смерти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Czech Radio.
"Согласно официальным данным Министерства здоровья Чехии, количество лиц, у которых был обнаружен коронавирус нового типа, достигло 1047. Первые три случая заражения были обнаружены в стране 1 марта. За это время шесть человек выздоровели. Летальных случаев нет. В стране было проведено 15 584 тестов на наличие инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с диагностированным заболеванием COVID-19 госпитализированы 74 человека, из которых 19 пациентов помещены в отделение интенсивной терапии. У подавляющего большинства инфицированных болезнь протекает без осложнений.
Напомним, Чешское правительство выделило отдельное время, в течение которого покупать продукты могут только люди старшего возраста, чтобы помешать распространению коронавирусной болезни COVID-19, к которой старшие наиболее уязвимы.