Через коронавірус уряд Чехії виділив окремий час на закупки для літніх людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Чеський уряд виділив окремий час, протягом якого купувати продукти можуть тільки люди старшого віку, щоб завадити поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, до якої старші найбільш уразливі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
З 21 березня тільки люди, старші за 65 років, можуть відвідувати продуктові крамниці з 7:00 до 9:00, іншим у цей час (крім супроводу покупців) вхід заборонений.
Раніше в уряді вирішили, що з 20 березня старші люди зможуть відвідувати магазини без присутності інших із 10-ї ранку до полудня. Але цей час виявився незручним і для крамниць, і для пенсіонерів, тому після одного дня в такому режимі час змінили.
Крім того, в країні запроваджена ще широка низка протиепідемічних заходів. Зокрема, з 19 березня в Чехії заборонено з’являтися в громадських місцях, не закривши рота та носа маскою, або принаймні шарфом, хусткою чи іншою захисною тканиною.
Наразі відомо про 572 підтверджених хворих на COVID-19 у Чехії, але без летальних випадків.
Нагадаємо, у Чехії ввели загальнонаціональний карантин до 24 березня.