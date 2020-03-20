Из-за коронавируса правительство Чехии выделило отдельное время на закупки для пожилых людей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Чешское правительство выделило отдельное время, в течение которого покупать продукты могут только люди старшего возраста, чтобы помешать распространению коронавирусной болезни COVID-19, в которой старшие люди наиболее уязвимы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.