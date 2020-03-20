Из-за коронавируса правительство Чехии выделило отдельное время на закупки для пожилых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Чешское правительство выделило отдельное время, в течение которого покупать продукты могут только люди старшего возраста, чтобы помешать распространению коронавирусной болезни COVID-19, в которой старшие люди наиболее уязвимы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
С 21 марта только люди старше 65 лет, могут посещать продуктовые магазины с 7:00 до 9:00, другим в это время (кроме сопровождения покупателей) вход запрещен.
Ранее в правительстве решили, что с 20 марта пожилые люди смогут посещать магазины без присутствия других с 10 утра до полудня. Но это время оказался неудобным и для магазинов, и для пенсионеров, поэтому после одного дня в таком режиме время изменили.
Кроме того, в стране введен еще широкий ряд противоэпидемических мероприятий. В частности, с 19 марта в Чехии запрещено появляться в общественных местах, не закрыв рот и нос маской, или по крайней мере шарфом, платком или иной защитной тканью.
Известно о 572 подтвержденных больных COVID-19 в Чехии, но без летальных исходов.
Напомним, в Чехии ввели общенациональный карантин до 24 марта.