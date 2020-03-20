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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98876 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105051 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104099 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112599 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131550 просмотра

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Из-за коронавируса правительство Чехии выделило отдельное время на закупки для пожилых людей

Из-за коронавируса правительство Чехии выделило отдельное время на закупки для пожилых людей

Киев  •  УНН

 • 15107 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Чешское правительство выделило отдельное время, в течение которого покупать продукты могут только люди старшего возраста, чтобы помешать распространению коронавирусной болезни COVID-19, в которой старшие люди наиболее уязвимы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

С 21 марта только люди старше 65 лет, могут посещать продуктовые магазины с 7:00 до 9:00, другим в это время (кроме сопровождения покупателей) вход запрещен.

Ранее в правительстве решили, что с 20 марта пожилые люди смогут посещать магазины без присутствия других с 10 утра до полудня. Но это время оказался неудобным и для магазинов, и для пенсионеров, поэтому после одного дня в таком режиме время изменили.

Кроме того, в стране введен еще широкий ряд противоэпидемических мероприятий. В частности, с 19 марта в Чехии запрещено появляться в общественных местах, не закрыв рот и нос маской, или по крайней мере шарфом, платком или иной защитной тканью.

Известно о 572 подтвержденных больных COVID-19 в Чехии, но без летальных исходов.

Напомним, в Чехии ввели общенациональный карантин до 24 марта.

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