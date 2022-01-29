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15 марта, 19:03 • 105491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140471 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121647 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115288 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103861 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100998 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91201 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Чехии мужчина украл два телефона, но потерял свой и сообщил об этом полицейским

В Чехии мужчина украл два телефона, но потерял свой и сообщил об этом полицейским

Киев • УНН

 • 45689 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Чехии преступник украл два телефона, но потерял свой и решил позвонить на собственный номер, чтобы ему его вернули. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tydenik Policie.

Детали

Полицейские получили сообщение о краже в местном торговом центре.

“Преступник украл два мобильных телефона почти на 6 тысяч крон (около 8 тысяч грн), прошел через кассу, не заплатив, и скрылся”, — рассказали в полиции.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и начали поиск подозреваемого. Во время этого они нашли телефон, на который позвонил его владелец и попросил вернуть. Впоследствии он пришел в магазин в другой одежде и отрицал, что украл смартфоны. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Напомним

В Лондоне мужчины выиграли в лотерею миллионы, но вскоре сели в тюрьму за кражу.

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