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Шахед-136

У Чехії чоловік вкрав два телефони, але загубив свій і повідомив про це поліцейським

У Чехії чоловік вкрав два телефони, але загубив свій і повідомив про це поліцейським

Київ • УНН

 • 45693 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У Чехії злочинець вкрав два телефони, але загубив свій та вирішив зателефонувати на власний номер, щоб йому його повернули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tydenik Policie.

Деталі

Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в місцевому торговому центрі.

“Злочинець вкрав два мобільні телефони майже на 6 тисяч крон (близько 8 тисяч грн), пройшов через касу, не заплативши, і втік”, — розповіли у поліції.

Правоохоронці прибули на місце події і почали пошук підозрюваного. Під час цього вони знайшли телефон, на який зателефонував його власник і попросив повернути. Згодом він прийшов до магазину в іншому одязі та заперечував, що вкрав смартфони. Чоловіка затримали та доправили до поліцейського відділку.

Нагадаємо 

У Лондоні чоловіки виграли в лотерею мільйони, але невдовзі сіли у в’язницю за крадіжку.

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