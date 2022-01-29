У Чехії чоловік вкрав два телефони, але загубив свій і повідомив про це поліцейським
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Чехії злочинець вкрав два телефони, але загубив свій та вирішив зателефонувати на власний номер, щоб йому його повернули. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tydenik Policie.
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Поліцейські отримали повідомлення про крадіжку в місцевому торговому центрі.
“Злочинець вкрав два мобільні телефони майже на 6 тисяч крон (близько 8 тисяч грн), пройшов через касу, не заплативши, і втік”, — розповіли у поліції.
Правоохоронці прибули на місце події і почали пошук підозрюваного. Під час цього вони знайшли телефон, на який зателефонував його власник і попросив повернути. Згодом він прийшов до магазину в іншому одязі та заперечував, що вкрав смартфони. Чоловіка затримали та доправили до поліцейського відділку.
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