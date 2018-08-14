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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В части Бельгии запретят производство меха и фуа-гра

Киев • УНН

 • 8498 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Разведение животных ради их меха и насильственное кормление гусей для производства фуа-гра станут незаконными с 2023 года. На заседании фламандского кабинета одобрили новый закон — по нему будут приняты меры по прекращению производства меха и фуа-гра в регионе Бельгии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное издание Flandre News.

В части Бельгии запретят производство меха и фуа-гра

В настоящее время во Фландрии насчитывается 17 ферм по добыче меха, где 200 тысяч животных ежегодно погибают ради чьих-то шуб. Теперь все они должны будут закрыться до 2023 года. Кроме того, единственный производитель фуа-гра в регионе должен начать производить что-то другое или тоже прекратить работу.

До настоящего времени эти компании должны будут соблюдать список правил и ограничений — в том числе, запрещается расширения сети. Фермерам будет предоставлена ​​компенсация за их закрытие, но сумма будет уменьшаться в течение времени до 2023 года. Таким образом, чем быстрее производство закроется, тем большую сумму получит производитель.

Министр региона Бен Уэйтс называет это “большим шагом вперед для Фландрии”.

Как сообщал УНН, Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами.

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