В части Бельгии запретят производство меха и фуа-гра

В настоящее время во Фландрии насчитывается 17 ферм по добыче меха, где 200 тысяч животных ежегодно погибают ради чьих-то шуб. Теперь все они должны будут закрыться до 2023 года. Кроме того, единственный производитель фуа-гра в регионе должен начать производить что-то другое или тоже прекратить работу.

До настоящего времени эти компании должны будут соблюдать список правил и ограничений — в том числе, запрещается расширения сети. Фермерам будет предоставлена ​​компенсация за их закрытие, но сумма будет уменьшаться в течение времени до 2023 года. Таким образом, чем быстрее производство закроется, тем большую сумму получит производитель.

Министр региона Бен Уэйтс называет это “большим шагом вперед для Фландрии”.

Как сообщал УНН, Бельгия может пересмотреть введение сбора с журналистов на их проверку спецслужбами.