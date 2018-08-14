У частині Бельгії заборонять виробництво хутра та фуа-гра
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Розведення тварин заради їхнього хутра і насильницьке годування гусей для виробництва фуа-гра стануть незаконними з 2023 року. На засіданні фламандського кабінету схвалили новий закон — згідно з ним будуть вжиті заходи щодо припинення виробництва хутра та фуа-гра у цьому регіоні Бельгії. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне видання Flandre News.
На даний час у Фландрії налічується 17 ферм із добування хутра, де 200 тисяч тварин щорічно гинуть заради чиїхось шуб. Тепер всі вони повинні будуть закритися до 2023 року. Крім того, єдиний виробник фуа-гра в регіоні мусить почати виготовляти щось інше або теж припинити роботу.
До даного часу ці компанії повинні будуть дотримуватися списку правил і обмежень — в тому числі, забороняється розширення мережі. Фермерам буде надана компенсація за їхнє закриття, але сума буде зменшуватися протягом часу до 2023 року. Таким чином, чим швидше виробництво закриється, тим більшу суму отримає виробник.
Міністр регіону Бен Уейтс називає це “великим кроком вперед для Фландрії”.
Як повідомляв УНН, Бельгія може переглянути введення збору з журналістів на їх перевірку спецслужбами.