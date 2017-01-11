В сенате США начались слушания по кандидатуре нового госсекретаря
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В комитете по иностранным делам сената США начались слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом, на должность государственного секретаря, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что Р.Тиллерсон начал свою речь с обсуждения международных проблем.
В частности, Р.Тиллерсон заявил, что Россия "пренебрегала интересами США".
Р.Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году.