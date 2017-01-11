У cенаті США почалися слухання щодо кандидатури нового держсекретаря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У комітеті у закордонних справах сенату США почалися слухання щодо кандидатури Рекса Тіллерсона, запропонованої обраним президентом Дональдом Трампом, на посаду державного секретаря, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що Р.Тіллерсон почав свою промову з обговорення міжнародних проблем.
Зокрема, Р.Тіллерсон заявив, що Росія "нехтувала інтересами США".
Р.Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії в Росії, став другом президента Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, введених після російської анексії Криму в 2014 році.