У cенаті США почалися слухання щодо кандидатури нового держсекретаря

Зазначається, що Р.Тіллерсон почав свою промову з обговорення міжнародних проблем.

Зокрема, Р.Тіллерсон заявив, що Росія "нехтувала інтересами США".

Р.Тіллерсон є колишнім виконавчим директором енергетичної компанії Exxon Mobil. Він реалізовував експансію своєї компанії в Росії, став другом президента Володимира Путіна, а також виступав проти санкцій, введених після російської анексії Криму в 2014 році.