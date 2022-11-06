В белгородской области до 6 ноября продлили "желтый уровень террористической опасности".
Под российским белгородом "хлопок": горит нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В белгородской области россии загорелась нефтебаза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал в Telegram, что в грайворонском городском округе якобы под обстрел попал промышленный объект. В пабликах сообщают, что горит нефтебаза.
"Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор.
Напомним