Под российским белгородом "хлопок": горит нефтебаза

Детали

Губернатор белгородской области вячеслав гладков написал в Telegram, что в грайворонском городском округе якобы под обстрел попал промышленный объект. В пабликах сообщают, что горит нефтебаза.

"Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор.

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