Під російським бєлгородом "бавовна": горить нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У бєлгородській області росії загорілася нафтобаза. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
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Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав у Telegram, що у грайворонському міському окрузі нібито під обстріл потрапив промисловий об'єкт. У пабліках повідомляють, що горить нафтобаза.
"Загорівся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", – написав губернатор.
Нагадаємо
У бєлгородській області до 6 листопада продовжили "жовтий рівень терористичної небезпеки".