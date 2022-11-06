Під російським бєлгородом "бавовна": горить нафтобаза

Деталі

Губернатор бєлгородської області в'ячеслав гладков написав у Telegram, що у грайворонському міському окрузі нібито під обстріл потрапив промисловий об'єкт. У пабліках повідомляють, що горить нафтобаза.

"Загорівся резервуар з розчинником. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби", – написав губернатор.

Нагадаємо

У бєлгородській області до 6 листопада продовжили "жовтий рівень терористичної небезпеки".