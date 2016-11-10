В Бундесвере количество несовершеннолетних рекрутов достигло рекорда

Как пишет издание, 1576 человек - это самый высокий показатель с момента отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году. В том году службу в рядах вооруженных сил Германии начали 689 рекрутов, которые не имели 18 лет. Всего за прошлый год на службу в Бундесвер пришли 21092 новобранцы. Данные за текущий год пока неизвестны. Таким образом, количество несовершеннолетних рекрутов составляет около семи процентов от годового набора.

DW отмечает, что согласно, с согласия родителей юноши могут начинать подготовку в Бундесвере в 17-летнем возрасте. Использования ими оружия ограничено учебными целями. До 18-летнего возраста их также не могут отправить на выполнение миссий за рубежом, а также привлекать к караульной службе.

Фракция левых в Бундестаге считает службу несовершеннолетних в Бундесвере "скандалом". "Военные интересы не должны иметь приоритет перед правами на защиту детей и молодежи", - заявил Норберт Мюллер, представитель Левых по вопросам молодежной политики в Бундестаге.

Напомним, чтобы утолить кадровый голод, Бундесвер агитирует молодежь служить в своих рядах с помощью сериала на Youtube.