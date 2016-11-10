У Бундесвері кількість неповнолітніх рекрутів сягнула рекорду
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість неповнолітніх солдатів Бундесверу станом на 1 листопада 2016 року становила 1576 осіб. Про це повідомило видання Welt з посиланням на лист-відповідь міністерства оборони на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, передає УНН.
Як пише видання, 1576 осіб - це найвищий показник з моменту скасування загального військового обов'язку в 2011 році. Того року службу в лавах збройних сил Німеччини розпочали 689 рекрутів, які не мали 18 років. Загалом за минулий рік на службу в Бундесвер прийшли 21092 новобранці. Дані за поточний рік поки невідомі. Таким чином, кількість неповнолітніх рекрутів становить близько семи відсотків від річного набору.
DW відзначає, що відповідно до, за згоди батьків юнаки можуть розпочинати підготовку в Бундесвері у 17-річному віці. Використання ними зброї обмежене навчальними цілями. До 18-річного віку їх також не можуть відправити на виконання місій за кордоном, а також залучати до вартової служби.
Фракція Лівих у Бундестазі вважає службу неповнолітніх в Бундесвері "скандалом". "Військові інтереси не повинні мати пріоритет перед правами на захист дітей та молоді", - заявив Норберт Мюллер, речник Лівих з питань молодіжної політики у Бундестазі.
Нагадаємо, аби втамувати кадровий голод, Бундесвер агітує молодь служити у своїх лавах за допомогою серіалу на Youtube.