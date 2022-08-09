В Бундестаге призывают рассмотреть ввод миссии безопасности ООН на ЗАЭС и лишить силы право вето рф в Совбезе

ukru
14 марта, 19:57 • 86785 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 109890 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104301 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135643 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136525 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112200 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105970 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92323 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111322 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136718 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 35610 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 22744 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 40446 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 49553 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 36356 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233665 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264030 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201193 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206363 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241535 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 86785 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100388 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118363 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120804 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128152 просмотра
Актуальное
В Бундестаге призывают рассмотреть ввод миссии безопасности ООН на ЗАЭС и лишить силы право вето рф в Совбезе

В Бундестаге призывают рассмотреть ввод миссии безопасности ООН на ЗАЭС и лишить силы право вето рф в Совбезе

Киев • УНН

 • 196359 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Авария на Запорожской атомной электростанции может привести к беспрецедентной ядерной катастрофе и катастрофическим последствиям для всего мира. ООН должны рассмотреть введение специальной миссии по безопасности на ЗАЭС, а право вето РФ в Совбезе ООН должно быть лишено силы. Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС Родерих Кизеветтер, передает УНН.

Детали

«Риски в связи с продолжающейся милитаризацией россиянами Запорожской атомной электростанции очень реальны. Очевидно, что Россия оккупировала станцию, минирует ее и хранит там вооружение. Авария на ЗАЭС может привести к абсолютно беспрецедентной ядерной катастрофе. Последствия для мира будут катастрофическими», - заявил депутат Бундестага.

«В связи с этим ООН должно рассмотреть введение специальной миссии безопасности ООН на Запорожскую атомную электростанцию для обеспечения ядерной безопасности», - отметил Родерих Кизеветтер.

«(…) Мы должны найти способ лишить силы право вето России, к примеру, поощряя отсутствие представителей РФ в Совете Безопасности ООН и заставляя генеральную Ассамблею ООН принимать решения большинством в две трети голосов», - подчеркнул немецкий политик.

Добавим

Ранее за введение специальной миссии безопасности ООН на Запорожскую АЭС выступили также в Сенате Франции. Глава комитета по обороне Сената Франции Гийом Гонтар заявил, что Россия использует Запорожскую атомную электростанцию в качестве оружия для ведения войны и призвал немедленно направить на ЗАЕС специальную миссию ООН по безопасности для урегулирования ситуации.

Напомним

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. ВС РФ серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

8 августа представители оккупантов в официальном заявлении заявили, что готовы взорвать заминированную ЗАЭС о чем сообщало украинское госпредприятие «Энергоатом» в официальном заявлении.

В Офисе Президента Украины призвали ООН и МАГАТЕ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы