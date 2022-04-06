В Бухаресте автомобиль целенаправленно врезался в забор посольства россии: водитель погиб

Детали

Инцидент произошел рано утром в среду. Водитель въехал в ограждение вокруг здания. По информации источников издания, это был намеренный жест. Таким образом водитель приехал прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение.

Дежурный приказал водителю немедленно покинуть территорию, но тот в ответ что-то крикнул солдату, а затем инициировал смертельную аварию.

Движение в этом районе перекрыто.

Дополнение

Улица в Праге, где находится посольство россии в Чехии, переименована в улицу Украинских Героев.