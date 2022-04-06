У Бухаресті автомобіль цілеспрямовано врізався у паркан посольства росії: водій загинув

Деталі

Інцидент стався рано-вранці в середу. Водій в'їхав в огорожу навколо будівлі. За інформацією джерел видання, це був навмисний жест. Таким чином водій приїхав прямо до головних в'їзних воріт і врізався своєю машиною в огорожу.

Черговий наказав водієві негайно залишити територію, але той у відповідь щось вигукнув солдатові, а потім ініціював смертельну аварію.

Рух у цьому районі перекрито.

Доповнення

Вулицю у Празі, де розташоване посольство росії в Чехії, перейменовано на вулицю Українських Героїв.