В Бучу направлена мясная гуманитарная помощь

"Отправили помощь в Бучанской общине, которая сегодня крайне необходима для местных жителей, что пережили ад. А именно: почти 1300 банок тушенки, 50 банок меда, молоко, детское питание, подгузники, средства гигиены.

Спасибо каждому жителю Ярошовской громады за то, что прилагаете максимум усилий для изготовления тушонок (с начала войны уже изготовлено более 10 000 банок, которые были направлены нашим защитникам в разных направлениях). И каждому жителю, который делает любой вклад для помощи. Вы все дружелюбны и невероятны. Благодарим агропромышленной компании МХП (Qualiko) за предоставленную продукцию курятины (6,5 тонн), которая была переработана", - говорится в сообщении.

Добавим

Ранее компания МХП сообщала, что с первого дня войны ведет активную гуманитарную деятельность и уже передала более 8300 тонн благотворительной продукции на сумму 470 млн грн.