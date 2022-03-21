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МХП просить кредиторів відкласти виплати відсотків за еврооблігаціями

МХП просить кредиторів відкласти виплати відсотків за еврооблігаціями

Київ • УНН

 • 173503 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Компанія МХП попросила згоди кредиторів для перенесення виплати відсотків (купонів) за єврооблігаціями через війну, повідомила пресслужба, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в результаті війни компанія МХП зазнала значних фінансових збитків та операційних складнощів. При цьому, компанія з першого дня війни веде активну гуманітарну діяльність і вже передала 8300 тон благодійної продукції на суму 470 млн грн.

"Допомогу від МХП та Благодійного фонду "МХП – Громаді", в першу чергу, отримують люди, які перебувають в регіонах бойових дій.

Також допомога спрямовується нашим захисникам й рятувальникам, громадам, лікарням й пологовим будинкам, благодійним установам, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людям, які через війну залишилися без дому та засобів для існування", - уточнили в МХП.

Поряд з цим МХП вже розпочав підготовку до посівної кампанії. Потреби у фінансуванні весняної посівної кампанії складають приблизно 160 мільйонів доларів США з березня по червень 2022 року.

"Враховуючи це компанія МХП запускає запит на отримання згоди на перенесення виплати відсотків (купонів) на строк 270 днів по трьох випусках Єврооблігацій (2024, 2026 та 2029 років погашення). Це допоможе компанії продовжити операційну діяльність, зберегти ліквідність компанії в період військової агресії з боку рф та допоможе МХП забезпечити безперервність свого бізнесу в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

У МХП нагадали, що компанія працює на ринку облігацій більше 16-ти років і завжди виконувала свої зобов’язання повною мірою. Зокрема, у 2015 році МХП стала єдиною компанією, яка всупереч початку військової агресії рф на території України, виконала свої зобов’язання перед міжнародними кредиторами у повному обсязі, сплативши 250 мільйонів доларів США.

"Компанія звертається сьогодні до своїх стейкхолдерів за підтримкою та розраховує на розуміння. Ми впевнені, що зараз як ніколи вся міжнародна спільнота і, зокрема, наші стейкхолдери (включаючи бондхолдерів) мають стати відповідальними партнерами і об’єднатися навколо спільних цінностей", - наголосили в МХП, додаючи, що для компанії сьогодні пріоритетним є підтримка продовольчої безпеки в Україні, а також допомога українським військовим та цивільному населенню у протистоянні військовій агресії з боку рф.

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