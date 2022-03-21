МХП просит кредиторов отложить выплаты процентов по еврооблигациям

Детали

Отмечается, что в результате войны компания МХП понесла значительные финансовые убытки и операционные сложности. При этом, компания с первого дня войны ведет активную гуманитарную деятельность и уже передала 8300 тонн благотворительной продукции на сумму 470 млн грн.

"Помощь от МХП и Благотворительного фонда "МХП - Громаді", в первую очередь, получают люди, которые находятся в регионах боевых действий.

Также помощь направляется нашим защитникам и спасателям, громадам, больницам и родильным домам, благотворительным учреждениям, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людям, которые из-за войны остались без дома и средств для существования", - уточнили в МХП.

Наряду с этим МХП уже начал подготовку к посевной кампании. Потребности в финансировании весенней посевной кампании составляют примерно 160 миллионов долларов США с марта по июнь 2022 года.

"Учитывая это компания МХП запускает запрос на получение согласия на перенос выплаты процентов (купонов) на срок 270 дней по трем выпускам еврооблигаций (2024, 2026 и 2029 годов погашения). Это поможет компании продолжить операционную деятельность, сохранить ликвидность компании в период военной агрессии со стороны рф и поможет МХП обеспечить непрерывность своего бизнеса в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В МХП напомнили, что компания работает на рынке облигаций более 16-ти лет и всегда выполняла свои обязательства в полной мере. В частности, в 2015 году МХП стала единственной компанией, которая вопреки началу военной агрессии рф на территории Украины, выполнила свои обязательства перед международными кредиторами в полном объеме, оплатив 250 миллионов долларов США.

"Компания обращается сегодня к своим стейкхолдерам за поддержкой и рассчитывает на понимание. Мы уверены, что сейчас как никогда все международное сообщество и, в частности, наши стейкхолдеры (включая бондхолдеров) должны стать ответственными партнерами и объединиться вокруг общих ценностей", - отметили в МХП, добавляя, что для компании сегодня приоритетным является поддержка продовольственной безопасности в Украине, а также помощь украинским военным и гражданскому населению в противостоянии военной агрессии со стороны рф.