У Бучу направлена м’ясна гуманітарна допомога

«Відправили допомогу до Бучанської громади, яка сьогодні вкрай необхідна для місцевих жителів, що пережили пекло. А саме: майже 1300 банок тушонки, 50 банок меду, молоко, дитяче харчування, підгузники, засоби гігієни.

Дякуємо кожному жителю Яришівської громади за те, що докладаєте максимум зусиль для виготовлення тушонок (з початку війни вже виготовлено більше ніж 10 000 банок, які були направлені нашим захисникам в різних напрямках). Та кожному жителю, який робить будь-який внесок для допомоги. Ви всі дружні та неймовірні. Дякуємо агропромисловій компанії МХП (Qualiko) за надану продукцію курятини ( 6,5 тонн), яка була перероблена», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше компанія МХП повідомляла, що з першого дня війни веде активну гуманітарну діяльність і вже передала понад 8300 тон благодійної продукції на суму 470 млн грн.