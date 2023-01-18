В Броварах в одном из лицеев организовали оперативный штаб для пострадавших в результате авиакатастрофы

Детали

В штаб могут обратиться все, кто нуждается в помощи. Там работают медики, психологи, представители полиции, ГСЧС, волонтеры, все экстренные службы. Людям оказывается необходимая помощь.

В штабе также можно получить оперативную информацию.

Контекст

Утром 18 января в Броварах во дворе жилых домов, рядом с детским садом, упал вертолет ГСЧС. Вертолет задел здание садика. Известно о поменьшей мере 15 погибших, среди которых трое детей.

Председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.