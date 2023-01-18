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У Броварах в одному з ліцеї організували оперативний штаб для постраждалих внаслідок авіакатастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. В ліцеї №10 у Броварах, де сталася авіакатастрофа сьогодні вранці, організували оперативний штаб, де надають допомогу постраждалим внаслідок трагедії. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише УНН.

У Броварах в одному з ліцеї організували оперативний штаб для постраждалих внаслідок авіакатастрофи

Деталі

До штабу можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Там працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога.

У штабі також можна отримати оперативну інформацію.

Контекст

Ранком 18 січня в Броварах у дворі житлових будинків, поряд з дитячим садком, впав гелікоптер ДСНС. Гелікоптер зачепив будівлю садка. Відомо про щонайменше 15 загиблих, серед яких троє дітей. 

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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