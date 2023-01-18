У Броварах в одному з ліцеї організували оперативний штаб для постраждалих внаслідок авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В ліцеї №10 у Броварах, де сталася авіакатастрофа сьогодні вранці, організували оперативний штаб, де надають допомогу постраждалим внаслідок трагедії. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, пише УНН.
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До штабу можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Там працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога.
У штабі також можна отримати оперативну інформацію.
Контекст
Ранком 18 січня в Броварах у дворі житлових будинків, поряд з дитячим садком, впав гелікоптер ДСНС. Гелікоптер зачепив будівлю садка. Відомо про щонайменше 15 загиблих, серед яких троє дітей.
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.