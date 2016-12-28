В Броварах отсутствует пожарная машины с лестницей выше 9 этажа - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Депутаты Броварского горсовета неоднократно обсуждали возможность приобретения новой современной пожарной машины, однако выяснилось, что она не сможет подъехать к домам. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Броварского горсовета Андрей Саук.
"Была идея, чтобы застройщики скинулись и купили машину. А когда начали собирать эти деньги, то оказалось, что эта машина просто не проедет по дворам. Даже если ее приобрести, то она все равно не проедет", - сказал А.Саук.
По его словам, на сегодняшний день, пожарные машины Броваров могут добраться только до девятого этажа домов.
Напомним, по данным экспертов, малоэтажная застройка жилых комплексов является скорее исключением из правил, чем практикой.
Далеко не все отечественные застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов ради безопасности и комфорта жителей. Одним из немногих, кто отказался, является крупнейший жилой комплекс региона - ЖК "Scandia", который возводит сейчас европейская строительная компания "Eurocon" в Броварах. ЖК возводится по принципу "город в городе", а общая застройка комплекса составит 80 га.