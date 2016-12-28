У Броварах немає пожежної машини з драбиною вище 9 поверху - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Депутати Броварської міськради неодноразово обговорювали можливість придбання нової сучасної пожежної машини, проте з’ясувалось, що вона не зможе під’їхати до будинків. Про це у коментарі УНН повідомив депутат Броварської міськради Андрій Саук.
“Була ідея, щоб забудовники скинулися і купили машину. А коли почали збирати ці гроші, то виявилося, що ця машина просто не проїде по дворам. Навіть, якщо її придбати, то вона все одно не проїде”, — сказав А.Саук.
За його словами, на сьогоднішній день, пожежні машини Броварів можуть дістатися лише дев’ятого поверху будинків.
Нагадаємо, за даними експертів, малоповерхова забудова житлових комплексів є скоріш виключенням з правил, ніж практикою.
Далеко не всі вітчизняні забудовники готові відмовитися від будівництва хмарочосів заради безпеки та комфорту мешканців. Одним із небагатьох, хто відмовився, є найбільший житловий комплекс регіону — ЖК “Scandia”, який зводить нині європейська будівельна компанія “Eurocon” у Броварах. ЖК зводиться за принципом “місто у місті”, а загальна забудова комплексу сягне 80 га.