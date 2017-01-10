В British Airways пообещали выполнять рейсы в штатном режиме, несмотря на забастовку бортпроводников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В British Airways пообещали выполнять рейсы в штатном режиме, несмотря на забастовку бортпроводников. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает УНН.
"Все клиенты British Airways будут иметь возможность вылететь в пункты назначения во вторник, 10 января, и среду, 11 января, несмотря на запланированную акцию Unite", - говорится в сообщении компании.
В украинском аэропорту "Борисполь", со ссылкой на заявление British Airways сообщили, что в дни забастовки бортпроводников рейсы будут проходить в штатном режиме.
Как отмечает BBC, в забастовке примут участие более 2 000 сотрудников авиакомпании - членов профсоюза Unite. Они добиваются повышения зарплат для бортпроводников, которые обслуживают так называемые "комбинированные рейсы" - те, которые объединяют короткие и длинные перелеты.