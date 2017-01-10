У British Airways пообіцяли виконувати рейси у штатному режимі попри страйк бортпровідників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 cічня. УНН. У British Airways пообіцяли виконувати рейси у штатному режимі попри страйк бортпровідників. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії, передає УНН.
“Усі клієнти British Airways буде можливіть вилетіти у пункти призначення у вівторок, 10 січня, і середу, 11 січня, попри заплановану акцію Unite”, — йдеться у повідомленні компанії.
В українському аеропорту “Бориспіль”, з посиланням на заяву British Airways повідомили, що у дні страйку бортпровідників рейси відбуватимуться у штатному режимі.
Як зазначає BBC, у страйку візьмуть участь понад 2 тисячі співробітників авіакомпанії — членів профспілки Unite. Вони домагаються підвищення зарплат для бортпровідників, які обслуговують так звані “комбіновані рейси” — ті, які об’єднують короткі і довгі перельоти.