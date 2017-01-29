В Британии зарегистрирована петиция против приема Д.Трампа королевой Елизаветой ІІ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На сайте британского парламента, где подаются официальные обращения для рассмотрения депутатами и правительством, опубликован текст новой петиции, призывающей запретить президенту Дональду Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства принимается королевой, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неудобное положение.
В то же время петиция не исключает возможности приезда Дональда Трампа в Великобританию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.
По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тысяч человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тысяч подписей, парламент может начать дебаты по острому вопросу.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она не согласна с иммиграционной политикой президента США Дональда Трампа .