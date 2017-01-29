У Британії зареєстрована петиція проти прийому Д.Трампа королевою Єлизаветою ІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На сайті британського Парламенту, де подаються офіційні звернення для розгляду депутатами і урядом, опублікований текст нової петиції, яка закликає заборонити президенту Дональда Трампа в'їзд в країну в рамках державного візиту, коли глава іноземної держави приймається королевою, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як обгрунтування такої заборони автори петиції вказують на женоненависницький погляди Трампа і його вульгарну поведінку, які, на їхню думку, виключають можливість прийому 45-го президента США королевою Єлизаветою або принц Уельський. У тексті звернення йдеться, що такий прийом міг би поставити королеву в незручне становище.
У той же час петиція не виключає можливості приїзду Дональда Трампа в Британію в рамках звичайного робочого візиту, без зустрічі з членами королівської сім'ї.
За існуючими правилами, якщо під петицією підписуються понад 10 тисяч осіб, уряд зобов'язаний опублікувати офіційну реакцію на неї. Якщо петиція набирає понад 100 тисяч підписів, парламент може розпочати дебати по гострому питанню.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вона не згодна з імміграційною політикою президента США Дональда Трампа.