В Британии разрабатывают схему приема беженцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Правительство Великобритании разрабатывает схему приема беженцев из Украины в британских семьях. Ее обнародуют вскоре, рассказал министр технологий Крис Филп в интервью Sky News, пишет УНН.
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“Мы объявим о схеме приема украинских беженцев для местных органов власти Великобритании и, непосредственно, британских семей. Принцип и детали работы этой схемы будут опубликованы в очень ближайшее будущее”, - сказал он.
Филп заметил, что после того, как британские семьи ознакомятся со схемой, смогут самостоятельно решать, чем и как они смогут помочь.
Напомним
Великобритания перевела систему подачи заявлений на получение визы для украинских беженцев в онлайн.