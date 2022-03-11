У Британії розробляють схему прийому біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Уряд Великої Британії розробляє схему прийому біженців з України у британських сім’ях. Її оприлюднять невдовзі, розповів міністр технологій Кріс Філп в інтерв’ю Sky News, пише УНН.
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“Ми оголосимо про схему прийому українських біженців для місцевих органів влади Великої Британії та, безпосередньо, британських сімей. Принцип і деталі роботи цієї схеми будуть опубліковані в дуже найближче майбутнє”, - сказав він.
Філп зауважив, що після того, як британські сім’ї ознайомляться зі схемою, зможуть самостійно вирішувати, чим та як вони зможуть допомогти.
Нагадаємо
Велика Британія перевела систему подання заяв на отримання візи для українських біженців в онлайн.