В Британии ремонтируют Стоунхендж
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Начались важные ремонтные работы по исправлению трещин и дыр в доисторических мегалитах Стоунхенджа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Работы в Стоунхендже, одном из самых известных в мире доисторических памятников, камни которого имеют 4500 лет, исправят эрозию и предыдущие ремонты.
“Четыре с половиной тысячи лет из-за ветра и дождя появились трещины и дыры на поверхности камня, и эта важная работа защитит особенности, которые делают Стоунхендж таким выразительным”, — сказала Хизер Себир, старший куратор сайта с английского наследия.
Работы, при которых будут построены леса для обеспечения доступа к вершине камней, остановят увеличение имеющихся трещин и заменят бетонный раствор, который использовался для ремонта в 1950-х годах и 60-х годах с известковым раствором.
Напомним
ЮНЕСКО угрожает лишить Стоунхендж статуса памятника всемирного наследия.