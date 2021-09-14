У Британії ремонтують Стоунхендж
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Розпочалися важливі ремонтні роботи з виправлення тріщин і дірок у доісторичних мегалітах Стоунхенджу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Роботи в Стоунхенджі, одному з найвідоміших у світі доісторичних пам’яток, каміння якого мають 4500 років виправлять ерозію та попередні ремонти, які були виявлені детальним лазерним скануванням.
“Чотири з половиною тисячі років через вітер та дощ утворилися тріщини та діри на поверхні каменю, і ця важлива робота захистить особливості, які роблять Стоунхендж таким виразним”, — сказала Хізер Себіре, старший куратор сайту з англійської спадщини.
Роботи, під час яких будуть збудовані риштування для забезпечення доступу до вершини каменів, зупинять збільшення наявних тріщин і замінять бетонний розчин, який використовувався для ремонту в 1950 -х роках та 60-тих роках з вапняним розчином.
Нагадаємо
ЮНЕСКО погрожує позбавити Стоунхендж статусу пам’ятки всесвітньої спадщини.