В Британии парламент во второй раз отклонил соглашение о Brexit

Как отмечает издание, проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали лишь 242 парламентария.

СМИ отмечает, что таким образом за 17 дней до официальной даты "выхода", у Лондона и Брюсселя в нет четко определенных условий Brexit.

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Напомним, 15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта соглашения с Брюсселем, а позже одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕС упоминание о "бекстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Парламентарии опасаются, что из-за "бекстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу.

Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет во второй раз проголосовать по соглашению о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала за вопрос о возможности выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС снова будет отвергнут. В случае если парламентарии выступят и против такого сценария, они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.