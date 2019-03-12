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У Британії парламент вдруге відхилив угоду про Brexit

У Британії парламент вдруге відхилив угоду про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Британії парламентарі вдруге відхилили угоду з Євросоюзом про умови Brexit. За інформацією Reuters, проти проголосував 391 депутат.

Як зазначає видання, проект угоди, внесений в нижню палату парламенту прем'єр-міністром Терезою Мей, підтримали лише 242 парламентарі. 

ЗМІ наголошує, що таким чином за 17 днів до офіційної дати "виходу", у Лондона і Брюсселя до немає чітко визначених умов Brexit. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей заявила, що виконала вимогу британських депутатів, змінивши угоду з ЄС по Brexit

Нагадаємо, 15 січня депутати Палати громад проголосували проти проекту угоди з Брюсселем, а пізніше схвалили дві поправки до білля про Brexit. Зокрема, парламентарії зажадали від уряду прибрати з тексту угоди з ЄС згадка про “бекстопе” — спірному захисному механізмі, покликаному не допустити появи фізичної кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Парламентарії побоюються, що через “бекстопа” Сполучене Королівство може назавжди опинитися прив’язаним до європейської спільноти.

Згодом Мей заявила про те, що Палата громад зможе вдруге проголосувати за угодою про Brexit не пізніше 12 березня. Прем’єр також погодилася, щоб Палата громад проголосувала за питання про можливість виходу країни з ЄС без угоди з Брюсселем, якщо проект угоди з ЄС знову буде відкинутий. У разі якщо парламентарії виступлять і проти такого сценарію, вони зможуть проголосувати за те, щоб перенести дату виходу Великобританії з Євросоюзу на більш пізній термін.

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