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В Британии почти на 30% выросло количество бездомных беженцев из Украины

В Британии почти на 30% выросло количество бездомных беженцев из Украины

Киев • УНН

 • 1097453 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Великобритании количество бездомных украинских беженцев выросло почти на 30 процентов в течение последнего месяца, поскольку принимающие семьи прекращают поддержку убегающих от войны. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Times.

Детали

Согласно программе "Homes for Ukraine" ("Дом для Украины") семьи обязались поддерживать украинцев, ищущих убежища в Великобритании, в течение по меньшей мере шести месяцев в обмен на государственную поддержку в размере 350 фунтов стерлингов в месяц. Однако во многих британских семьях полугодовой срок истекает, а количество беженцев, ищущих убежища, резко возросло.

Согласно правительственным данным, сейчас более 2000 семей с детьми и 900 человек официально бездомны, что на 800 человек больше, чем в прошлом месяце. По данным The Times, министр жилищных вопросов Великобритании Майкл Гоув обсуждает с министерством финансов повышение уровня выплат принимающим семьям, чтобы попытаться предотвратить жилищный кризис.

"Мы столкнулись со штормом. Существуют сложности с программой "Дом для Украины" параллельно с растущим спросом со стороны британских семей, которым грозит выселение из-за того, что они не могут платить за аренду. Это в дополнение к кризису с предоставлением убежища десяти тысячам афганцев, которые все еще преимущественно живут в неприспособленных отелях. Это катастрофа", - сказал один высокопоставленный представитель местного правительства.

Согласно плану, рассматриваемому министрами, сумму, выплаченную людям, готовым принять украинских беженцев, можно удвоить, чтобы покрыть расходы из-за роста стоимости жизни, что, как считается, побуждает многие семьи прекратить соглашение. Кроме этого,  ведутся дискуссии об изменении системы оплаты, чтобы выдавать больше денег тем, кто живет семьей, чем отдельным лицам.

Соответствующее решение должно было быть обнародовано на прошлой неделе, но в министерстве финансов Британии "продолжаются споры", сообщили источники и выразили надежду, что соглашение будет достигнуто на этой неделе.

Напомним

Согласно исследованию Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), европейцы разделились во взглядах относительно их готовности продолжать поддерживать украинских беженцев.

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