У Британії майже на 30% зросла кількість безпритульних біженців з України

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Згідно з програмою "Homes for Ukraine" ("Дім для України") сім’ї зобов’язалися підтримувати українців, які шукають притулку у Великій Британії, протягом щонайменше шести місяців в обмін на державну підтримку у розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць. Однак, у багатьох британських родинах піврічний термін спливає, натомість кількість біженців, які шукають притулку, різко зросла.

Згідно з урядовими даними, наразі понад 2000 сімей з дітьми та 900 осіб є офіційно безпритульними, що на 800 осіб більше, ніж минулого місяця. За даними The Times, міністр житлових питань Великої Британії Майкл Гоув обговорює з міністерством фінансів підвищення рівня виплат приймаючим сім'ям, щоб спробувати запобігти житловій кризі.

"Ми зіткнулися зі штормом. Існують складнощі з програмою "Дім для України" паралельно зі зростаючим попитом з боку британських сімей, яким загрожує виселення через те, що вони не можуть платити за оренду. Це на додачу до кризи з наданням притулку десяти тисячам афганців, які все ще переважно живуть у непристосованих готелях. Це катастрофа", - сказав один високопоставлений представник місцевого уряду.

Згідно з планом, який розглядають міністри, суму, виплачену людям, готовим прийняти українських біженців, можна подвоїти, щоб покрити витрати через зростання вартості життя, що, як вважається, спонукає багато сімей припинити угоду. Крім цього, ведуться дискусії про зміну системи оплати, щоб видавати більше грошей тим, хто живе сім’єю, ніж окремим особам.

Відповідне рішення мало бути оприлюднене минулого тижня, але у міністерстві фінансів Британії "продовжуються суперечки", повідомили джерела і висловили сподівання, що угода буде досягнута цього тижня.

Нагадаємо

Згідно з дослідженням Mercator Forum for Migration and Democracy (MIDEM), європейці розділились в поглядах щодо їх готовності продовжувати підтримувати українських біженців.