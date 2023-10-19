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В бразильской реке Амазонки Негро зарегистрировали самый низкий уровень воды с 1902 года

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Река Негро, одна из главных водных артерий в бразильском регионе Амазонки, в понедельник зафиксировала самый низкий уровень воды с 1902 года, десятки лодок остановились на ее русле в порту Манаус. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

В бразильской реке Амазонки Негро зарегистрировали самый низкий уровень воды с 1902 года

Детали

Согласно официальной информации администрации порта Манаус, река, один из важнейших притоков Амазонки, достигла 13,59 метра, самого низкого уровня с начала измерений в 1902 году, побив предыдущий рекорд 13,63 метра, установленный в 2010 году.

Цитата

"Это самая сильная засуха в Манаусе", - сказал представитель порта в столице штата Амазонас.

Сотни лодок застряли на песчаных берегах реки, поскольку засуха поставила более 50 муниципалитетов в бразильском регионе

Октябрь является одним из периодов, когда вода в бассейне реки Амазонка спадает, поэтому правительство начало операцию по дноуглублению водотоков, чтобы обеспечить навигацию и избежать дефицита воды в городах на берегу реки.

«Река Негро будет снижаться еще немного. По историческим данным, большие засухи продолжаются до конца октября — начала ноября», — сказал Ренато Сенна, климатолог и исследователь Национального института космических исследований страны.

Рио-Негро вторая по величине притока Амазонки в городе Манаус.

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