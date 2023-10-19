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У бразильській річці Амазонки Негро зареєстрували найнижчий рівень води з 1902 року

Київ • УНН

 • 256388 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Річка Негро, одна з головних водних артерій у бразильському регіоні Амазонки, у понеділок зафіксувала найнижчий рівень води з 1902 року, десятки човнів зупинилися на її руслі в порту Манаус. Про це пише Sky News, передає УНН.

У бразильській річці Амазонки Негро зареєстрували найнижчий рівень води з 1902 року

Деталі

Згідно з офіційною інформацією адміністрації порту Манаус, річка, одна з найважливіших приток Амазонки, досягла 13,59 метра, найнижчого рівня з початку вимірювань у 1902 році, побивши попередній рекорд 13,63 метра, встановлений у 2010 році.

Цитата

"Це найсильніша посуха в Манаусі", - сказав представник порту в столиці штату Амазонас.

Сотні човнів застрягли на піщаних берегах річки, оскільки посуха поставила понад 50 муніципалітетів у бразильському регіоні

Жовтень є одним із періодів, коли вода спадає в басейні річки Амазонка, тому уряд розпочав операцію з днопоглиблення водотоків, щоб забезпечити навігацію та уникнути дефіциту води в містах на березі річки.

«Річка Негро знизиться ще трохи. За історичними даними, великі посухи тривають до кінця жовтня — початку листопада», — сказав Ренато Сенна, кліматолог і дослідник Національного інституту космічних досліджень країни.

Ріо-Негро друга за величиною притока Амазонки у місті Манаус.

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