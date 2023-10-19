У бразильській річці Амазонки Негро зареєстрували найнижчий рівень води з 1902 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Річка Негро, одна з головних водних артерій у бразильському регіоні Амазонки, у понеділок зафіксувала найнижчий рівень води з 1902 року, десятки човнів зупинилися на її руслі в порту Манаус. Про це пише Sky News, передає УНН.
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Згідно з офіційною інформацією адміністрації порту Манаус, річка, одна з найважливіших приток Амазонки, досягла 13,59 метра, найнижчого рівня з початку вимірювань у 1902 році, побивши попередній рекорд 13,63 метра, встановлений у 2010 році.
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"Це найсильніша посуха в Манаусі", - сказав представник порту в столиці штату Амазонас.
Сотні човнів застрягли на піщаних берегах річки, оскільки посуха поставила понад 50 муніципалітетів у бразильському регіоні
Жовтень є одним із періодів, коли вода спадає в басейні річки Амазонка, тому уряд розпочав операцію з днопоглиблення водотоків, щоб забезпечити навігацію та уникнути дефіциту води в містах на березі річки.
«Річка Негро знизиться ще трохи. За історичними даними, великі посухи тривають до кінця жовтня — початку листопада», — сказав Ренато Сенна, кліматолог і дослідник Національного інституту космічних досліджень країни.
Ріо-Негро друга за величиною притока Амазонки у місті Манаус.
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