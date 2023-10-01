У Бразилії від спеки загинула сотня рідкісних рожевих дельфінів

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Жителі бразильського штату Амазонас, де загинули дельфіни, описали цю сцену апокаліптично.

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«Останній місяць здавався науково-фантастичним сценарієм зміни клімату», — сказав Даніель Трегідго, британський дослідник, який живе в цьому районі.

«Регулярні спостереження за рожевими річковими дельфінами є одним із великих привілеїв життя в серці Амазонки. Практично кожного разу, коли я йду на ринок поснідати, я бачу, як вони спливають на поверхню, і це нагадує мені, чому я тут живу», — додав він.

Доповнення

Нині досліджується кілька можливих причин, але температура води є визначальною причиною загибелі дельфінів.

«О 18.00 вечора ми виміряли температуру у воді. Було більше 39C. Це дуже жарко, жахливо. Для порівняння температура 37C вважається для дельфінів як гаряча ванна для людей», — сказав дослідник.

Доповнення

Бразилія постраждала від надзвичайно екстремальних погодних умов останніми місяцями внаслідок руйнування клімату, спричиненого діяльністю людини.

Рівень Амазонки, найбільшої річки світу, падав на 30 см щодня протягом останніх двох тижнів. Багато каналів пересохли. Подорож на річковому човні, яка раніше тривала три години, тепер займає цілий день, оскільки каное доводиться плавати не тільки по воді, але й по бруду.

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