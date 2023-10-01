В Бразилии от жары погибла сотня редких розовых дельфинов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Внезапная гибель более сотни амазонских розовых речных дельфинов в Бразилии вызвала опасения, что рост глобальной жары может существенно влиять на некоторых видов млекопитающих. Об этом пишет Guardian, передает УНН.
Детали
Жители бразильского штата Амазонас, где погибли дельфины, описали эту сцену апокалиптически.
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«Последний месяц казался научно-фантастическим сценарием изменения климата», — сказал Даниэль Трегидго, британский исследователь, живущий в этом районе.
«Регулярные наблюдения за розовыми речными дельфинами являются одной из больших привилегий жизни в сердце Амазонки. Практически каждый раз, когда я иду на рынок позавтракать, я вижу, как они всплывают на поверхность, и это напоминает мне, почему я здесь живу», — добавил он.
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В настоящее время исследуется несколько возможных причин, но температура воды является определяющей причиной гибели дельфинов.
«В 18.00 вечера мы измерили температуру в воде. Было более 39C. Это очень жарко, ужасно. Для сравнения температура 37C считается для дельфинов как горячая ванна для людей», — сказал исследователь.
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Бразилия пострадала от чрезвычайно экстремальных погодных условий в последние месяцы в результате разрушения климата, вызванного деятельностью человека.
Уровень Амазонки, крупнейшей реки мира, падал на 30 см в день в течение последних двух недель. Многие каналы пересохли. Путешествие на речной лодке, которое раньше занимало три часа, теперь занимает целый день, поскольку каноэ приходится плавать не только по воде, но и по грязи.
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